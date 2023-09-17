رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد: إطلاق التيار الكهربائى بأراضى مشروع ال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، البدء فى إطلاق التيار الكهربائى

بشكل جزئى بأراضى الريف المصرى الجديد فى منطقة الطور، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليغطى المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها

الواقعة داخل أراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان بالطور، بأطوال شبكات تصل إلى ٦٥ كم طولى.

وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الأحد - أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حالياً يأتى تمهيداً لبدء تغطية شبكة الكهرباء جميع أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة الطور، والواقعة على مساحة تزيد على ٢٤ ألف فدان.

هذا، وقد وجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بالمشروع.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور، ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضى المشروع القومى الواقعة فى المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتى بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.

وأشار عمرو عبد الوهاب إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة بالموقع، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.