وزارة العمل :مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في عودة مستحقات مواطنين مصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 01:31 مساءً - أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة ايطاليا في مساعدة مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية ،وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم.

وبحسب بيان صحفي تلقت الوزراة تقريرا من المكتب رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي جاء فيه أنه تلقى التماسات من بعض السادة المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم السابق عملهم بدولة إيطاليا..وبعد قيام المكتب بكافة ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها،وبتسليم الملف كاملا لتلك الهيئة، نجح بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على النحو الآتي:أولًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة قدره 619 يورو بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًا فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو بما يعادل نحو 540 ألف جنيه..ثانيًا : تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ح.أ.أ من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريا بما يعادل نحو 8000 جنيه بإلإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو بما يعادل نحو 590 ألف جنيه..ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية قدره 100 يورو شهريًا بما يعادل نحو 3400 جنيه فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو بما يعادل نحو 187 ألف جنيه..

وبحسب البيان تم إخطار السادة المستفيدين بذلك لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.