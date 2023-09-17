انت الأن تتابع خبر زيادة الحد الأدنى للأجور.. احسب مرتبك بعد قرارات الرئيس السيسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد زيادة الحد الأدنى للأجور من أكثر الأشياء التي تشغل بال الجميع وبشكل خاص موظفي القطاع العام، وهذا بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من القرارات الهامة والجديدة ومنها رفع الخد الأدني للأجور بقيمة 500 جنيه لكل موظفي الدرجة السادسة، وهذا يأتي مع اقتراب استحقاق المرتبات التي تحص مرتبات سبتمبر.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ويقوم الموظف بحساب المرتب بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لكل موظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها، وهي تصبح 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وتعد من أبرز القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً والكشف عنها لكل المواطنين والمستفيدين.

الحد الأدنى للأجور الفئات القطاع العام

ويقوم الكثيرين بمراعاة أن الحد الأدني للأجور التي تم الكشف عنها لكل موظفي الدرجة السادسة فقط، وجميع الفئات التي تحصل على الرواتب الآتية:

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل لـ 10500 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها تصل لـ 8500 جنيه.

أما عن درجة المدير العام أو ما يعادلها تصل لـ 7000 جنيه.

الدرجة الأولي أو ما يعادلها تصل لـ 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها تصل لـ 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها تصل لـ 5000 جنيه.

موظفي الدرحة الرابعة أو ما يعادلها يصل لـ 4500 جنيه.

وأما عن الحد الأدني للأجور لكلاً من يحملون الماجستير يصل لـ 6000 جنيه شهرياً.

ويتم حساب الحد الأدني للأجور لكلاً من يحملون الماجستير فهذا يصل لـ 7000 جنيه شهرياً.

ويعد هذا القرار الأخير الذي يخص زيادة الحد الأدني للأجور يخص كل موظفي الدرجة السادسة فقط، ويشمل على جميع الدرجات الوظيفية، وتمت الإشارة أيضاً إلى أن كل الدرجات الوظيفية الأخرى وكل الموظفين في القطاعين العام والخاص.