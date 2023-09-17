الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يُعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي للانتخابات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 06:32 مساءً - أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وقال الاتحاد العام والذي يضم في عضويته 27 اتحاد اقليمي و اكثر من 30 اتحاد نوعي على مستوى الجمهورية، في بيانه، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.

وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها.