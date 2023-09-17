وزارة الأوقاف تعلن رفع مكافأة الخطابة والتدريب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالخطاب الديني الوسطي المستنير ، قررت وزارة الأوقاف رفع بدلات الخطابة بالمكافأة ممن هم على بند التحسين على النحو التالي :

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000) جنيه بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400) جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م .

وسيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.