أخبار مصرية

وزارة الأوقاف تعلن رفع مكافأة الخطابة والتدريب

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالخطاب الديني الوسطي المستنير ، قررت وزارة الأوقاف رفع بدلات الخطابة بالمكافأة ممن هم على بند التحسين على النحو التالي :

 

 

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين بشمال سيناء من (600) جنيه إلى (1000)  جنيه بنسبة 75% ، وبدل مقارئ الجمهور من (200) جنيه إلى (400)  جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023م . 

وسيتم فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.

 

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا ، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم ، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء. 

 

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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