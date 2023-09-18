انت الأن تتابع خبر لآجل غير محدد .. قطع الكهرباء عن أكثر من 6 أماكن في محافظة أسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط عن قطع الكهرباء اليوم الأثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر 2023 بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في هذه الأيام

قطع الكهرباء:

[برج كهرباء في الليل]

قطع الكهرباء

وأعلنت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط في بيان لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق الثامن عشر من الشهر الميلادي الحالي، كافة المعلومات المتعلقة بقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه، عن طريق البيان الذي نشرت على الصفحة الرسمية لمركز ومدينة أجا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

موعد قطع الكهرباء في أسيوط :

قطع الكهرباء

وأشارت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي من الساعة العاشرة صباحا وحتى يتم الانتهاء مما يتم القيام به من نفس اليوم من نفس اليوم، بسبب أعمال الدورية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة أسيوط الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في أسيوط :

وأوضحت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرية الكودية، وقرية عواجة، وعزبة الجمهورية، ونجع علي حمد، وعزبة مسعود، والظهير الصحراوي، وأولاد عبد الدايم

تنويه هام :

وطالبت رئاسة مجلس مدينة ومركز ديروط في محافظة أسيوط من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية