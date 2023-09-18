انت الأن تتابع خبر صدمة بشأن سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023.. لن تصدق وصلت كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023 مرة أخري منذ قليل مع بداية التعاملات اليومية بالكثير من المحال التجارية، بعد حالة الترجع الذي حدثت في أمس الأحد.

أسعار الدقيق اليوم:

[كميات من الدقيق]

سعر شيكارة الدقيق اليوم

وزادت أسعار الدقيق في محافظات مصر خلال هذه الأيام بعدما لما قام مجلس الوزراء بإرسال شحنات من الدقيق للسودان بسبب حاجتهم إليها في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد والذي ترتب عليه حدوث ارتفاع في أسعار الدقيق زيادة بمقدار ألف جنيه في الطن الواحد، وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها سعر السلعة في شهر في شهر مايو الماضي حيث كان هناك وفرة في كميات الدقيق الموجودة في الأسواق مما أدي إلي انخفاضها

سعر شيكارة الدقيق اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023:

سعر شيكارة الدقيق اليوم

في سياق متصل وأوضحت بورصة الأسعار إلي أن هناك زيادة في سعر شيكارة الدقيق اليوم حيث جاءت الأسعار كما يلي :

1- ارتفع سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/24” إلي ما يقارب 15 جنيه للطن

2- ارتفع سعر شيكارة الدقيق اليوم “بروتين/27” إلي ما يقارب 15 جنيه.

سعر الدقيق اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023:

بلغ سعر كيلو الدقيق اليوم المعبأ 21.48 جنيه، بزيادة 16 قرشا.

أسعار القمح اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023:

1- سجل سعر القمح الروسي بروتين 12.5% حوالي 13150 جنيه للطن

2- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن.

3- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% حوالي 13100 جنيه للطن

4- سجل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% حوالي 13100 جنيه للطن

5- سجل سعر القمح الروماني حوالي 12800 جنيه للطن

6- سجل سعر القمح الليتواني حوالي 8350 جنيه للطن.

7- سجل سعر القمح الألماني حوالي 13100 جنيه للطن

سعر طن الردة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023:

وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10800 جنيه.