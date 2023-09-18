انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الأثنين 18 سبتمبر 2023 .. الأرصاد تعلن عن مفاجأة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة غير متوقعة قبل قليل بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023، على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل التقلبات الجوية الأيام الماضية

حالة الطقس:

[مناظر طبيعية]

حالة الطقس الساعات القادمة

ونفت هيئة الأرصاد الجوية ما نشر على العديد من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا حول الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض مصر إلي منخفض جوي جديد وهو منخفض التنين، بعد انتهاء عاصفة دانيال والتي أثرت في حالة الطقس في مصر.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأعلنت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية على القناة الفضائية الأولي المصرية عبر برنامج صباح الخير يا مصر الذي أذيع اليوم الأثنين 18 سبتمبر، أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد أجواء حارة على البلاد، حيث سيسود طقس حار في ساعات الصباح والنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك عدد من الظواهر الجوية التي سوف تؤثر في حالة الطقس الساعات القادمة اليوم 18 سبتمبرالجاري والتي تتمثل في نشاط خفيف للرياح بالإضافة إلي شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون ذلك خلال ساعات الصباح بداية من الساعة الرابعة حتي الساعة السابعة صباحاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 18 سبتمبر 2023:

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.