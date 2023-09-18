انت الأن تتابع خبر موعد صرف العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات .. الحكومة تعلن عن مفاجأة قبل قليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، بشأن موعد صرف العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول.

علاوة جديدة لأصحاب المعاشات:

[شخص يقوم بصرف الأموال]

العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الزيادة التي قام بها إلي محافظة بني سويف، يوم السبت الماضي عن زيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلي 600 جنيه مصري بعدما كانت 300 جنيه فقط يتم صرفها مع بداية العام الميلادي الجديد.

موعد صرف العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات:

[المعاشات]

العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات

وأعلنت وزارة المالية في بيان رسمي نشرت نسخة منه على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه سوف يتم صرف العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات بداية من شهر أكتوبر المقبل حيث أنه سوف يتم وضع فوق مستحقاتهم الشهرية الخاصة بالشهر الميلادي الجديد.

وأضافت المالية في بيانها أن خلال العام الميلادي الحالي 2023، تم الإعلان عن صرف زيادتين لأصحاب المعاشات الأولي، كانت في شهر أبريل الماضي، والثانية كانت يوم السبت الماضي، مشيرة إلي أن القيمة الإجمالية بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه في العام الواحد.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023:

على الجانب الآخر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2023، حيث أنه سوف يتم البدء في الصرف يوم الأحد بعد القادم الموافق الأول من الشهر الميلادي الجديد عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية، والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشرة إلي أنه هناك توجيه عاجل بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وعدم حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف