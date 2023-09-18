حزب المصريين يعلن دعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - أعلن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، عن دعم أعضاء الحزب بالإجماع، لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وذلك استكمالا لخطط بناء مصر والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة.

وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023: "إن هذا القرار استند إلى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض مصر، حتى الآن، وعلى مدار ١٠ سنوات، وانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر".

وتابع البيان: "إن مصر، نجحت تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة، في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم".

وأكد البيان، أن قرار حزب المصريين، يتماشى مع النبض الشعبي ومطالبات أغلبية الشعبي المصري، باستمرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.