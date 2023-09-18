الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع المجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 07:29 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالسيد كريشتوف سالوى بوبروفنيسكى وزير دفاع المجر، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً ، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تطلعه لتعزيز العلاقات العسكرية مع دولة المجر فى ظل ما تشهده العلاقات المصرية المجرية من تطور خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلياً .

من جانبه أكد وزير الدفاع المجرى حرص بلاده على دعم سبل التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير المجرى والملحق العسكرى لدولة المجر بالقاهرة .