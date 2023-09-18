"اليونسيف": مصر قدمت موقفًا نبيلًا في دعمها ومساندتها لدولة ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 10:27 مساءً - تحدث محمد الهواري، المتحدث باسم منظمة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن جهود الإنقاذ في ليبيا، مشيرًا إلى تأثر حوالي 300 ألف طفل في ليبيا من العاصفة دانيال.

وأضاف محمد الهواري، خلال لقاء عبر زووم تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك أماكن أصبح من الصعب الوصول لها، وهناك تحديات كثيرة، تتضمن توافر المواد الغذائية الأساسية، بجانب المياه، وكذلك الخدمات الطبية، في ظل التدمير الذي طال تلك المناطق في ليبيا".

وتابع: "كثير من الأطفال فقدوا ذويهم، وأسر اختفت وانتهت حياتهم في غمضة عين، وهذه مصيبة كبيرة جدًا"، مشددا على اهمية الدعم النفسي والاجتماعي، لافتًا إلى توزيع 10 من كبسول معين لتنقية المياه، كي تصبح قابلة للاستخدام، مضيفًا أن الاستجابة الإنسانية على مستوى العالم لم تعد كما كانت.

وأشار محمد الهواري، إلى أن مصر قدمت موقفًا نبيلًا في دعمها ومساندتها لدولة الليبية، مضيفًا أن أكثر من 35 ألف نازح خارج منطقة الدمار ولا تتوفر لديهم المقومات الانسانية للحياة.