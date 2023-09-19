انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في محافظة أسيوط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت عدد من المناطق في محافظة أسيوط جنوب جمهورية مصر العربية، قطع الكهرباء خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في هذه الأيام

قطع الكهرباء:

[عمال يقممون بإصلاح الكهرباء قطع الكهرباء]

قطع الكهرباء

وكشفت شركة الكهرباء في محافظة أسيوط في بيان لها خلال الساعات القليلة الماضية م، كافة المعلومات المتعلقة بقطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في أسيوط :

[أبراج كهرباء]

قطع الكهرباء

وأشارت شركة الكهرباء في محافظة أسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء لآجل غير مسمي من الساعة العاشرة صباحا وحتى يتم الانتهاء مما يتم القيام به من نفس اليوم، بسبب أعمال الدورية، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة شركة أسيوط الموسعة خلال شهر سبتمبر كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في أسيوط :

وأوضحت شركة الكهرباء في محافظة أسيوط عن المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي قرية الكودية، وقرية عواجة، وعزبة الجمهورية، ونجع علي حمد، وعزبة مسعود، والظهير الصحراوي، وأولاد عبد الدايم

تنويه هام :

وطالبت شركة الكهرباء في محافظة أسيوط من المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية