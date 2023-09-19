انت الأن تتابع خبر موعد نزول العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات .. التضامن تكشف عن مفاجأة الـ600 جنيه كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعي الكثير من المواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء لموافق 19 سبتمبر الجاري، حول موعد نزول العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي

المعاشات:

[أموال مصرية]

موعد نزول العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات

وسوف يحصل أصحاب المعاشات خلال الأيام القليلة الماضية على زيادة جديدة وتقدر بحوالي 300 جنيه كاملة، وذلك بعد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً برفع العلاوات الاستثنائية لهم إلي 600 جنيه مصري بدلا من 300 جنيه.

موعد نزول العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات:

[أموال مصرية]

موعد نزول العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات

في هذا السياق أكدت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج، أنه العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات سوف يتم البدء في صرفها بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل والذي سوف يوافق الأول من الشهر الميلادي الجديد، مع معاشات شهر أكتوبر، وذلك بعد التوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف.

وأوضحت وزارة التضامن أن العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات سوف يتم صرفها بقيمة 300 جنيه كاملة مع معاشات شهر أكتوبر، حيث أن السبب وراء هذه الزيادة تتمثل في مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها حرب روسيا على أوكرانيا التي قاربت على إتمام عامها الثاني، مشيرة إلي أنه سوف يتم صرفها عبر منافذ هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ فوري، والمحافظ الإلكترونية، والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

توجيه عاجل:

وأعلنت وزارة التضامن عن توجيه عاجل إلي جميع منافذ الصرف بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لموجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وعدم حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.