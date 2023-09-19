أحدي كيانات التحالف تفوز بجائزة التميز العربي الافريقي لعام ٢٠٢٣

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - صناع الخير تحصد الجائزة تتويجا لجهودها في تقديم خدمات اهلية تنموية نوعية ل٣مليون مواطن

حصدت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي جائزة التميز العربي الأفريقي لدورة 2022 -2023 لتفوقها في بناءها المؤسسي والتزامها بمعايير قياس الاثر للمشروعات التي تنفذها ومراعاة الحوكمة والشفافية بما سهل تمكينها في إنجاز اهداف التحالف من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخدمات التنموية الرائدة في وقت قياسي واستفاد منها في قطاعات التنمية المختلفة ما يزيد عن 3 مليون مواطن في القري الأشد احتياجا وفي المناطق الحدودية بما سهل علي المؤسسة تنوع أنشطتها التنموية بما يلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة الأولي بالرعاية

حصدت صناع الخير الجائزة بعد منافسة مع مؤسسات أهلية في عشر دول منها موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، الإمارات وسلطنة عمان

سلم الجائزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي

رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ومثل صناع الخير في حفل تسلم الجائزة بدبي بالامارات العربيه المتحدة هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة

وتعد جائزة التميز الأفريقي العربي أحدي مبادرات منتدي التميز الأفريقي وهو عضو في مجلس التميز العالمي الذي يضم جميع برامج وجوائز التميز في العالم ويرأس المجلس في دورته الحاليه إمارة دبي.

و أكد هاني عبدالفتاح علي ان حصد صناع الخير للجائزة يمثل علامة فارقة مهمة للمؤسسة في سعيها لتوسيع نطاقها وتأثيرها في المنطقة. ويعزز التزام المؤسسة بالتميز في مختلف المجالات ، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ويعزز من استهداف مؤسسة صناع الخير إحداث فرق ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات