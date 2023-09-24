مساعد وزير الخارجية يستقبل مدير مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 02:27 مساءً - استقبل السفير أشرف سويلم مُساعد وزير الخارجية المُنظمات والتجمعات الأفريقية السيدة "ليباكس ماتلو" مُدير مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، حيث رحب بها في مستهل توليها للمنصب، متمنياً لها ولطاقم المركز النجاح والتوفيق مع بدء تفعيل أنشطة المركز.

هذا، وقد أكد السفير سويلم خلال اللقاء حرص مصر على توفير كافة سبل الدعم لضمان التشغيل الكامل للمركز الأفريقي للقيام بمهمته المخولة من أجل دعم جهود بناء السلام والتنمية في أفريقيا، مُبرزاً قُرب الانتهاء من إعداد المقر الجديد للمركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في إطار ريادة سيادته لملف إعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا، والتي تتزامن أيضاً مع رئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – نيباد.

واستعرض السفير سويلم جهود مصر المتواصلة على الصعيدين الأممي والأفريقي في دعم تطوير سياسات وتنفيذ أنشطة بناء السلام في أفريقيا، حيث حرصت مصر في إطار رئاستها وعضويتها بلجنة الأمم المتحدة لبناء السلام على إعطاء قضايا القارة الأولوية الأولى، وتعميق الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في بناء السلام، وتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة لإثراء وتفعيل أجندة السلام والتنمية في القارة. كما نوه إلى ورشة العمل رفيعة المستوى التي استضافتها القاهرة في مايو الماضي لمراجعة سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتوصياتها الهامة التي هدفت إلى مواكبة التطور المفاهيمي في بناء السلام، وضمان استجابة الاتحاد الأفريقي لاحتياجات إعادة الإعمار والتنمية في دول القارة وفقاً لأولوياتها.

من جانبها، أعربت "ماتلو" عن سعادتها بتوليها منصبها الجديد وتطلعها للعمل مع مصر من أجل تحقيق السلام والتنمية في أفريقيا، مُشيدةً في هذا الإطار بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد.