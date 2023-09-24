البيئة: تأثير تغير المناخ يحدث بسرعة أكثر مما نتوقع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 04:33 مساءً - قال المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة ومنسق الاتصال الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، أن تغير المناخ حقيقة لا يمكن إنكارها، ويحدث بسرعة أكثر مما كنا نتوقع، ويتطلب احداث تغييرات جذرية من إيجاد للحلول و أن تسعى دول العالم إلى حل تلك الموضوعات للحد من مخاطر التغيرات المناخية.

واضاف المهندس شريف خلال كلمته فى ورشة عمل الصحافة البيئية التى نظمتها السفارة الألمانية ومنتدى التغير المناخى، اليوم الأحد ، أن مصر اتخذت خطوات جادة للحد من التغيرات المناخية واهمها انشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها الحكومة المصرية لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، حيث تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخى أنه تعمل ورشة عمل الصحافة البيئة على تحقيق عدد من الأهداف منها منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية التي تساعدهم في أداء عملهم.

وإعطاءهم نصائح من خلال الخبراء حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية عالية الجودة، وتعريفهم كيفية يمكنهم تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف القادم 28 ، حتى لو لم يكونوا حاضرين فعليًا في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى توعية الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، إضافة إلى المساهمة في تعارف الصحفيين المصريين والألمان، وإلقاء الضوء الزملاء المصريين حول كيفية عمل الصحافة البيئية في ألمانيا وتوفر منصة للتعلم من بعضنا البعض، وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان، نقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.