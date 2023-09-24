على هامش مؤتمره السنوي .. ”القومي للتدريب” يكرم نخبه كبار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 04:33 مساءً - نظم المركز القومي للتدريب مؤتمره السنوي حول دراسة العلاقة بين الصحة النفسية والتنمية البشرية برئاسة الدكتور عادل عبدالهادي خبير التدريب واستشاري الصحة النفسية والدكتوره ولاء مدحت نميس استشاري الصحة النفسية واخصائي الإرشاد وعلم النفس الإكلينيكي و نائب رئيس المؤتمر بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة.

وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم نخبة من الشخصيات العامة أبرزهم الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والدكتور حسام عقل أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس والدكتور رشاد عبداللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بكفر الشيخ والإعلامي الدكتور محمد السعيد المنشدة الدينية المعروفة الزهراء لايق.