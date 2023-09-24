أيمن الجميل: إنجازات الرئيس السيسي تدفعنا للتمسك باستمراره لتكتمل خطط التنمية ومشروعه الطموح لمستقبل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 04:38 مساءً - قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع المجالات منذ 2014 وحتى الآن ، شاهدة على تفانيه وإخلاصه وعطائه للوطن والمواطنين ، مشيرا إلى أن ما تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أقل من عشر سنوات ، أكثر مما تحقق فى ثمانين عاما ، بل إن الإنجازات المتحققة عالجت ملفات لم يطرأ عليها تغييرات أو إضافات منذ عقود طويلة ، ولهذا نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 حتى نضمن استكمال مشروع النهضة الحديثة وسلسلة الإنجازات التى بدأها فى كافة القطاعات بالتزامن

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يكفيه أنه أنقذ مصر من الإرهاب والفوضى والحرب الأهلية والضياع مثلما ضاعت دول عديدة فى المنطقة من حولنا تواجه الآن التقسيم إلى دويلات وأراضيها محتلة وشعبها عبارة عن مجموعات من اللاجئين ومن بقى بالداخل منهم يعانون من سوء الأوضاع فى مختلف مناحى الحياة ، ولو لم يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده وشعبه سوى الحفاظ على الدولة المصرية واستعادة مؤسسادتها وهيبتها واستعادة مكانة الدولة فى المنطقة والعالم ، لكان ذلك أقوى مبرر يدفعنا لمناشدته أن يترشح لفترة رئاسية جديدة

وأكد أيمن الجميل أن ما شهدته البلاد فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من نهضة تشريعية شاملة وإصلاح جذرى فيما يخص ملفات الاستثمار والاقتصاد وملف البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء ومحطات تحلية مياه الشرب وملف تحسين جودة الحياة لقاطنى الريف " مبادرة حياة كريمة" ، أنقذ البلاد من الانهيار بفعل ضغوط الزيادة السكانية ونقص الاستثمارات وعدم وجود خطط شاملة للتنمية فى الماضى تعمل حساب الأجيال المقبلة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع الخطط التنموية بمعايير المستقبل والزيادة السكانية المتوقعة ، وهو ما نحتاج إليه

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مصر والمصريين يحتاجون قائدا حكيما صاحب مشروع للنهضة والتنمية ويشعر بالمواطنين ، وليس مجرد سياسى يطلق الوعود والشعارات ، ولا نجد أمامنا إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تشهد له إنجازاته فى كافة المجالات ، ومنها مثلا مواجهة العشوائيات التى دمرت المدن المصرية طوال خمسين عاما واستفحلت حتى أصبحت ظاهرة فى المجتمع ، ليأتى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويقود أكثر ثورة على اللعشوائيات ويزيل العشوائيات الخطرة ويقيم بدلا منها مجتمعات عمرانية حضارية وأكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية لمختلف فئات المواطنين ، بالإضافة إلى 25 مدينة ذكية فى شمال وجنوب البلاد فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع أيمن الجميل ، إن ما تحقق فى قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائى والصناعة والصحة والتعليم والتعليم العالى، ما كان ليتحقق لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية والبصيرة والمشروع النهضوى المتكامل ، ولابد أن نتذكر أوضاعنا فى هذه القطاعات قبل 2014، وما كنا نعانى منه سواء على مستوى انتشار الأمراض والأوبئة وتراجع الرعاية الصحية ونقص أسرة المستشفيات أو على مستوى التسرب من التعليم وضعف المناهج وتهالك الأبنية التعليمية والبعد عن العصر فى التحديث والتطوير وعدم وجود تخصصات تكنولوجية تليق بوطننا فى التعليم العالى، وانكشاف الأمن الغذائى وتراجع الأرض الزراعية بالتجريف ونقص مياه الرى ، كل هذه الملفات تم التعامل معها علميا ومواجهتها وحلها بإمكانات تخدم المستقبل وهو ما نحتاج لاستكماله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.