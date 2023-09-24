الفريق أسامة ربيع: المجرى الملاحي للقناة ليس له بديل في العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 08:27 مساءً - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي للقناة ليس له بديل في العالم، ولا يمكن منافسة القناة، مؤكدا أن أكبر دليل على هذا هو واقعة السفينة العملاقة إيفرجيفن التي تعطلت في مجرى القناة.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن أزمة السفينة إيفرجيفن، خلفت نحو 422 سفينة عالقة، مضيفا: 'لو كان في طريق بديل لقناة السويس، مكانش هيبقى فيه سفن عالقة، أثناء حادث إيفرجيفن'.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، يعزز قدرة القناة على تقديم الخدمات وتقليل الحوادث، كما حدث في حادث السفينة إيفرجيفين، التي عطلت الملاحة لنحو ستة أيام، حيث تم التفكير في تطوير القطاع الجنوبي ليمكن استيعاب جميع السفن بعد زيادتها.