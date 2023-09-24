الفريق أسامة ربيع: قناة السويس لن يكون لها بديل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لن يكون لها منافس أو بديل، موضحا أن واقعة السفينة إيفر جيفن أثبتت ذلك.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن عبور سفينة إيفر جيفن كانت حافزا لنا، مبينا أنه كان يوجد 422 سفينة عالقة بسبب حادث السفينة، قائلا: "لو كان في طريق بديل لقناة السويس مكناش هيبقى في سفن عالقة".

وتحدث الفريق أسامة ربيع، عن تطوير القطاع الجنوبي للقناة، مؤكدا أن العائد من المشروع يتمثل في تقديم الخدمات وتقليل الحوادث كما حدث في حادث السفينة إيفر جيفين التي عطلت الملاحة لنحو ستة أيام.

وأوضح أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي تم التفكير فيه لاستيعاب جميع السفن بعد زيادتها، مبينا أن قناة السويس ليس لها بديل.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك اهتماما بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري من قبل القيادة السياسية، لافتا إلى أن مشروع تحديث أسطول الصيد المصري يتم ببناء 24 مركب صيد.

وأضاف أن هيئة قناة السويس هيئة عالمية لا بد من أن تمتلك القدرات، لافتا إلى أنه يتم الإعداد لعدد من المشروعات خاصة بالمجرى الملاحي سيتم عرضها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العمل الآن في قناة السويس هو مرور أكبر مسافة غطس في العالم وهي 18.5 متر.

ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل جاد في مارينا اليخوت في 3 محافظات وهي (السويس - بورسعيد - الإسماعيلية)، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يضع تلك المدن على الخريطة السياحية.

كما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تطوير مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد والسويس، يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية طموحة لاستمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن القناة الجديدة واستكمال المسيرة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، لزيادة معدل عبور السفن وتقديم خدمات التموين دون تغيير خط السير، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل وقت الانتظار في الممر المائي التجاري الأكبر والأهم على مستوى العالم.

أوضح أسامة ربيع، أن مصر تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، إلى جانب إضافة خدمات إصلاح السفن تحت خط الماء.

وبيّن رئيس هيئة قناة السويس، أنه تمّت إضافة خدمة تغيير الأطقم بما يسهل من عملية عبور السفن، لافتا إلى أن حجز جميع خدمات القناة متاح عبر موقع الهيئة من أي مكان في العالم توفيرا للوقت.

واختتم أسامة ربيع بالإشارة إلى أن قناة السويس حققت عوائد كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة للجهد المتواصل من العاملين في الهيئة باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تضمن سلامة السفن، موجها الشكر لجميع رجال قناة السويس قدموا كل ما لديهم للارتقاء بمستوى الخدمات.