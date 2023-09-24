أخبار مصرية

المتحدة تطلق "جينزي" أول برنامج مسابقات للأبحاث العلمية وبجوائز تصل لـ 50 مليون جنيه

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:36 مساءً - تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج "جينزي" أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" برنامج المسابقات، والتقديم في الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، على الموقع الإلكتروني التالي: https://gen-z.untapcompete.com، ويمكنك زيارة الموقع لمعرفة الشروط والتقديم.

يأتى برنامج المسابقات في إطار اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالبحث العلمي والابتكار. 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا