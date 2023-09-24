المتحدة تطلق "جينزي" أول برنامج مسابقات للأبحاث العلمية وبجوائز تصل لـ 50 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 سبتمبر 2023 10:36 مساءً - تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج "جينزي" أضخم برنامج بين طلاب جامعات مصر في البحث العلمي والابتكار بتمويل ودعم يصل إلى 50 مليون جنيه.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" برنامج المسابقات، والتقديم في الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، على الموقع الإلكتروني التالي: https://gen-z.untapcompete.com، ويمكنك زيارة الموقع لمعرفة الشروط والتقديم.

يأتى برنامج المسابقات في إطار اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالبحث العلمي والابتكار.