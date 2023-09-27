الحكومة توافق على إنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:33 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية للمقاصة والتسويات المالية، بين مُستحقات المُستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية في مايو الماضي.

وستصدر وزارة المالية بيانًا بإجراءات تنفيذية لهذا القرار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات مع الوزراء.

وشهد رئيس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

الاجتماع الأسبوعي للحكومة

وجاء ذلك بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.