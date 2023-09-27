”دفاع النواب”: ندعم ترشح الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:33 مساءً - قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر لا بد منه، نظرا لما قدمه الرئيس من تضحيات كبيرة جدا.

وتابع عقب توقيعه على نموذج التزكية بمقر مجلس النواب اليوم: "ونحن كممثلين للإرادة الشعبية وممثلين عن الشعب المصري نثق في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأننا جربناه عندما انحاز للإرادة الشعبية في 30 يونيو، وانحاز للشعب وقضى علي قوى الشر والضلال، وقضى على الإخوان، كما قضى على الإرهاب وحافظ على الأمن القومي المصري، وصانه بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

واستطرد: ليس هذا فقط، بل قام ببناء جمهورية جديدة قوامها الدستور والقانون وبناء الإنسان المصري، ويكفي كم المشروعات القومية والتنموية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمبادرات التي تكفل للإنسان والمواطن المصري حياة آدمية وأهمها مبادرة حياة كريمة، وما تحقق من إنجازات في تطوير البنية التحتية وملف الصحة والطرق وغيرها، ولذلك نؤيده لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الشعب المصري إلى الالتفاف حول وطنه والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، مؤكداً أن المشاركة مسئولية وواجب وطني، وحذر: لا تلتفتوا المشككين والمغرضين الذين يروجون الشائعات.

من جانبه، قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن التزكية للرئيس السيسي شرف ما بعده شرف، لأننا نزكي إنسان حريص على الدولة المصرية ويعمل من أجلها ولصالح شعبها، لذلك جئنا اليوم لتزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونطالبه باستكمال المشوار في بناء الجمهورية الجديدة.

وتوافد أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك لليوم الثاني. وشهد البهو الفرعوني بالمجلس توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.