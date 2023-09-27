القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1445 هـ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 06:36 مساءً - نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1445هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبدالرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

أعقب ذلك تكريم عددًا من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية التى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح فهمى عبد الرؤوف هيكل مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها على أن رجال القوات المسلحة ماضون بكل شجاعة وإصرار فى تنفيذ المهام والمسئوليات التى توكل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة درعًا قويًا لحماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى الصدق والتضحية والصبر والعمل الجاد فى مواجهة التحديات بكل ثقة للتغلب عليها، والتصدى لكل من يحاول المساس بأمن مصر وسلامة شعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الاحتفال عددًا من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.