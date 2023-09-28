حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الجمعة 29-9-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 29-9-2023

مهنياً: تعيش يوما مناسبا يحمل ارتياح واجواء واهدة ومميزة فتنشغل بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك اليومي او على مظهرك الخارجي.

عاطفياً: لا تدع الشريك يفاجئك بقرار حاسم، بل سارع إلى الاطلاع على كامل التفاصيل، وادرسها بروية واتخذ القرار المناسب بشأنها.

صحياً: تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-9-2023

مهنياً: يوم طويل اعمال متراكمة نظم الأولويات وابتعد عن المشاكل قد يحاول بعض الزملاء النيل منك، أو على الأقل تشويه صورتك والحط من قدراتك العملية أمام أرباب الشأن، فكن حذراً.

عاطفياً: إذا تنازلت للشريك في الأمور الأساسية، فقد تواجه لاحقاً مواقف أكثر صعوبة وعجزاً عن المواجهة في الأمور الكبيرة.

صحياً: لا تضعف أمام المغريات لدفعك إلى الإفراط في تناول الطعام.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-9-2023

مهنياً: يوم طويل يتحداك بظرف معين حاول ان لا تنجرف وراء تحديات الاخرين وابنعد عن ردات الفعل المتسرعة ولا تاخذ قرارات حاسمة كي لا تدفع الثمن غاليا.

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة.

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-9-2023

مهنياً: ارتياح افراح تسهيلات كبيرة بانتظارك شعور بالقوة والدعم الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحاً كبيراً على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.

عاطفياً: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشاً حامياً لكنه بنّاء ومفيد.

صحياً: قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءاً .

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 29-9-2023

مهنياً: تعيش يوما مشحونا بالحلويات والتأخير حاول ان تركز اكثر على اعمالك وان تقدم مجهود ايضافي و لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهراً، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر.

عاطفياً: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبلياً.

صحياً: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 29-9-2023

مهنياً: يوم نسيط حماسي يحمل طاقة سريعة تجعلك من المتفوقين لك لا تتهور ولا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة.

عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف.

صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-9-2023

مهنياً: يوم جيد مع وجود القمر في بيت المال الذي يحمل معه فواتير ومتطلبات صحية ومهنية لكن بالرغم من كل هذه الواجبات سوف تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك.

عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها.

صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 29-9-2023

مهنياً: يوم جديد رائع الحظ يبرم لصالحك ما يجعلك تتقدك بنجاح الامور مسهلة وتاثيرات فلكية مهمة تلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات.

عاطفياً: تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث قضية زواج لأحد أفراد العائلة.

صحياً: تخرج من وعكة صحية تترك مضاعفات كبيرة على نفسيتك وتبقيك في حال من القلق.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-9-2023

مهنياً: نهار مخيب للامال متعب ومتقلب اجواء مشربكة ثقيلة شديدة التوتر ما يجعلك تعاني مراوحة المكان، وقد تصمت عن تصرفات شائكة ونيات سيئة أو تضطر إلى التكيّف مع أجواء معادية.

عاطفياً: تتاح لك الفرصة لإثبات حضورك ولاستقطاب الاهتمام والدعم والتأييد، فلا تكن متحفظّاً أمام الشريك.

صحياً: تضع جانباً مشاغلك الحياتية والمهنية وتولي الشأن الرياضي الاهتمام الكافي.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 29-9-2023

مهنياً: نهار يخدم مصالحك ويعطيك دفعا الى الامام والى الاعلى فلا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً، وستجد أنك المنتصر قريباً وتستعيد حقوقك التي فقدتها منذ مدة.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يوماً أن يتعرّض لك بالأذى، بل كان دائماً إلى جانبك في أحلك الظروف وأصعبها.

صحياً: تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 29-9-2023

مهنياً: بالرغم من وجود القمر في مربع مع برجك الذي يحمل معه المسؤوليات والواجبات الا انك لا تزال تنعم أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة.

عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر.

صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 29-9-2023

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برج العقرب ولا تزال الاجواء ايجابية جدا وناجحة تعطيك جرعة من الحظوظ ما يجعلك تتحرك بثقة في هذا اليوم المناسب جدا للقيام بمبادرة أو السعي من أجل هدف ما، وقد يتحدث عن ربح مادي أو مركز أو سفر.

عاطفياً: تواكب الشريك في كل تحرّكاته وتكون قربه في أكثر الأوقات حرجاً وتدعمه في كل مواقفه تجاه الآخرين.

صحياً: تتخلص من كل ما يسبب لك البدانة، وتكون حريصاً على وضعك الصحي أكثر من أي شيء آخر..