مدير الوكالة الأمريكية بمصر: محطة إسنا للفرز والتعبئة تخدم 1500 من صغار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - أعرب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شون جونز، عن سعادته بالإنتاج المتميز لمحطة إسنا للفرز والتعبئة للمحاصيل الزراعية،وذلك نتيجة لتدريبات "مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والمساعدة الفنية والمساهمة العينية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك خلال تفقده للمحطة في ختام زيارته لمحافظة الأقصر اليوم /الأربعاء / حيث شهد عملية تصنيف وفرز وتعبئة التمور داخل محطة إسنا للفرز والتعبئة وتجهيزها للتصدير للخارج.

وقال إن المشروع قدم منحة عينية للمحطة بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون و738 ألفا و361 جنيها ،من أجل تحسين وتطوير قدرة المحطة لخدمة 1500 من صغار مزارعي الطماطم، والعنب، والتمور، والمانجو ، مشيرا إلى أن معدات المنح العينية، شملت تقديم الجدران الجاهزة لبناء مستودع لأدوات التعبئة ومنطقة استلام المنتجات، ورافعة شوكية كهربائية، وسيور لنقل المنتجات داخل المحطة لينم فرزها، ونظام تبريد (سلسلة تبريد)، وآلة تفريغ/فاكيوم لتعبئة المنتجات، وأدوات قياس جودة المنتج.

وأضاف جونز أن المساعدة الفنية المستمرة للمشروع والمنحة العينية ستساهم في تطوير قدرة سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية على الاستجابة بشكل أفضل لطلب المشترين المحليين والدوليين وتحسين القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطبيق نهج يحركه السوق يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى فتح المزيد من الفرص للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .

يعد هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.