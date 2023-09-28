بدء مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسى الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، بحضور المهندس يسرى عبد الله مساعد الوزير لهيئة الأبنية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.