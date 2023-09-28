الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزا انتخابيا لمرشحى الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:17 مساءً - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرار بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذى تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق ، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح .

وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.

وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.