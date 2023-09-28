«الصحة»: تقديم 367 ألفا و334 خدمة بحملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 367 ألفا و334 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 27 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 9 آلاف و403 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 25 ألفا و371 خدمة.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ5 آلاف و105 مواليد، فيما قدمت 27 ألفًا و46 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار، إلى أن الحملة قدمت 4 آلاف و311 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و4 آلاف و620 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 5 آلاف و56 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ48 ألفا و482 مواطنا.

وقال، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 16 ألفا و440 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و533 مواطنا.

وتابع، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 63 ألفا و57 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 60 ألفا، و945 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 86 ألفا و63 طفلا .

واستطرد عبدالغفار، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2902 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف، أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 34 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».