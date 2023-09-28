سفارة مصر في تركيا تفتح أبوابها خلال العطلات لتوثيق نماذج تأييد مرشحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - أعلنت السفارة المصرية في أنقرة، فتح أبوابها أمام المواطنين المصريين في تركيا، خلال أيام العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع لتوثيق نماذج تأييد طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقرر عقدها في شهر ديسمبر المقبل.

وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر فيسبوك، اليوم الخميس، أنه في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية، ستواصل السفارة المصرية في أنقرة، العمل خلال أيام العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع لتوثيق نماذج تأييد طالبي الترشح، وذلك اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.

وأوضحت أن ذلك بجانب توثيق هذه النماذج بأيام العمل العادية من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساء.

تحديد أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت تحديد أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المصرية، وفي الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر، كما فتحت الباب أمام مؤيدي طالبي الترشح لتحرير توكيلات لمرشحيهم المحتملين.

ويتطلب من كل راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على تزكية 20 عضوا بمجلس النواب، أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن مصري من 15 محافظة مختلفة بحد أقصى ألف تأييد للمحافظة الواحدة.

وفي سياق آخر، قدم السفير المصري في تركيا عمرو الحمامي، أوراق اعتماده أمس الأربعاء، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استقبله في القصر الرئاسي، وذلك بعدما قرر الرئيسان عبد الفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة سفير.