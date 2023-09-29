روما يسقط برباعية أمام جنوى فى الدوري الإيطالي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 12:32 صباحاً - تلقى روما هزيمة ثقيلة أمام مضيفه فريق جنوى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "لويجي فيراريس"، فى ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

افتتح فريق جنوى التهديف بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، عن طريق لاعبه ألبرت جودموندسون، من تسديدة زاحفة سكنت على يسار حارس روما.

ونجح بريان كريستانتي فى تسجيل هدف تعادل ذئاب العاصمة الإيطالية، فى الدقيقة 22، من ضربة رأسية، سكنت على يمين حارس جنوى.

وأعاد ماتيو ريتيجي التقدم لأصحاب الأرض فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس روما.

وفى الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض فى تسجيل هدفين عن طريق كل مورتن تورسبي وجونيور ميسياس، فى الدقيقتين 74 و 81 من زمن المباراة.

وتوقف رصيد روما عند 5 نقاط، فى المركز السادس عشر، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما أرتقي جنوي للمركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

وخاض روما المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: باتريسيو.

الدفاع: نديكا، يورينتي، مانشيني وسبينازولا.

الوسط: كريستنتي، باريديس، وكريستنسن.

الهجوم: بيليجريني، لوكاكو وديبالا.