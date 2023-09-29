انت الأن تتابع خبر قبل صلاة الجمعة .. صدور قرار نهائي بشأن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 : أكثر من 400 جنيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت بعض المنشورات على المجموعات الخاصة بتناول أخبار أصحاب المعاشات في مصر على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، مفاجأة سعيدة للعديد من كبار السن خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، بشأن زيادة المعاشات أكتوبر 2023.

زيادة المعاشات الجديدة:

[زيادة المعاشات أكتوبر 2023]

وعملت القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية, على زيادة المعاشات الجديدة طوال الفترة الماضية والتي كان أخرها رفع قيمة المنحة الاستثنائية الخاصة بغلاء المعيشة إلي 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه ، وذلك بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي خلال تواجده في محافظة بني سويف لافتتاح بعض المشروعات الخدمية.

زيادة المعاشات أكتوبر 2023

وأوضح العديد من أصحاب المعاشات في المنشورات الخاصة بهم على الفيس بوك أن هناك زيادة جديدة في المعاشات أكتوبر 2023 وهي الزيادة السنوية التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي، والتي يحصل فيها أصحاب المعاشات على أموال فوق مستحقاتهم الشهرية بقيمة تبدأ من 175 جنيه إلي 1635 جنيه.

من جانبه أكدت وزارة التضامن برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 تقدر بحوالي 15%، أما بالنسبة إلي الزيادة الجديدة في المعاشات فسوف يتم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر المقبل حيث سوف يحصل المستحقون والبالغ عددهم أكبر من 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد على 600 جنيه وهي نظيره قيمة العلاوة الاستثنائية لشهري أكتوبر ونوفمبر بأثر رجعي، وذلك بعد أن لم يتم صرفها في هذا الشهر بسبب انعقاد مجلس النواب في الأسبوع الأول من الشهر الجديد، مما يعني عدم إقرار مشروع قانون هذه الزيادة.

موعد صرف زيادة المعاشات أكتوبر 2023:

ووجهت وزارة التضامن، جميع المنافذ بالاستعداد لاستقبال أصحاب المعاشات لصرف زيادة المعاشات أكتوبر 2023 بداية من يوم الأحد القادم عبر المنافذ المختلفة والمنتشرة في جميع المحافظات.