مصدر بالكهرباء: 12 منتصف الليل آخر ساعة فى جدول تخفيف الأحمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الساعة 12 من منتصف الليلة ستشهد آخر ساعة فى تطبيق جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود المستخدم في توليد الطاقة، كاشفا أن غد السبت سيكون أول أيام إلغاء جدول تخفيف الأحمال لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المنشآت التعليمية.



وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة أن هناك تحسن فى إمدادات الوقود منذ بداية الأسبوع الجارى ، موضحا أن قرار وقف تخفيف الأحمال نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وبالتالى تراجع معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.



وقال المصدر إن وقف تخفيف الأحمال يأتى بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد لتأمين التغذية الكهربائية لجميع الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن تخفيف الاحمال من خلال فصل التيار الكهربائي كان نتيجة لضعف إمدادات الوقود وليس نتيجة لعدم قدرة الشبكة الكهربائية لتلبية احتياجات المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن هناك نسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل ، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الأحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.