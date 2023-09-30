وزير الرى يتابع عملية تدعيم الكوبري الخرساني أعلى سد ومفيض وهويس دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 10:31 صباحاً - سويلم :مشروعات لتحديث وتأهيل منشآت الري بمختلف المحافظات ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية

- تدعيم الكوبري لتحسين الحالة التشغيلية ورفع كفاءته ، والتنفيذ بنسبة ٣٥ % حتى تاريخه

- عمل معاينة دقيقة للكوبري و ٢ جسة وإختبار العينات المستخرجة من الكوبرى وحساب الأحمال المرورية الفعلية

- أعمال التأهيل تتضمن معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة وإصلاح الصدادات الخرسانية والركائز وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لعملية تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط الواقع بنهاية فرع دمياط .

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال التأهيل تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

وتجرى حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى ٣٥ % ، حيث قامت الأجهزة المعنية بالوزارة (قطاع الخزانات والقناطر الكبري) بعمل دراسة فنية إنشائية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها ، حيث شملت الدراسة عمل معاينة دقيقة للكوبري لتحديد كافة العيوب ومظاهر التلف بالعناصر والصدأ بالحديد ، مع عمل عدد ٢ جسة بعمق ٢٠ متر بمدخل الكوبرى لتحديد خواص التربة ، مع إجراء كافة الاختبارات العملية والجيوتقنية الحقلية على كافة العينات المستخرجة من الكوبرى لمعرفة خواص مواد الكوبرى ، ورصد وحساب الأحمال المرورية الفعلية التي يتعرض لها الكوبرى لتقييم مدى قدرة تحمل الكوبرى لهذه الأحمال .

وقد إنتهت الدراسة لضرورة تنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للكوبري لتحسين الحالة التشغيلية وضمان إستقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته ، حيث تتضمن أعمال التأهيل معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة بالكمرات والبلاطة الخرسانية أسفل المشايات وبالبغال الخرسانية المسلحة ، مع تدعيم وإصلاح الصدادات الخرسانية المسلحة أعلي البغال وأسفل الكوبري ، وتدعيم وإصلاح الركائز الحالية أسفل الكوبري ، وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري ، وترميم وإصلاح الحاجز المعدني على جانبي الكوبرى ، وتركيب نظام صرف جديد بالكوبرى لتصريف مياه الأمطار .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام ١٩٨٩ ويتكون من سد ترابي ومفيض من ٥ فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة ٦٠ طن .