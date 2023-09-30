الارشيف / أخبار مصرية

مدبولي: الدول المتقدمة مثل ماليزيا وسنغافورة لم تصل لما وصلت إليه في يوم واحد

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إن الدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت إليه في يوم وليلة.

 

وأكد أن الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام، سنغافورة مثلا قعدت أكثر من 20 سنة للوصول إلى ما هي فيه وتعدادها 5 ملايين، وتجاربهم استندت على ان التركيز على التنمية ومشروعات قامت عليها الدولة ، وبرنامج وطنى طموح صيغ على يد أبنائها ولم يستعينوا بشركات عالمية ، التوسع في البنية التحتية واستثمرت ما بين 20 إلى 40 % في بنية تحتية ، تحت قيادات لديها رؤية واستمرت الدولة بعد رحيلهم على نفس المنوال والتجربة لا تنتهى في 5 سنوات أو 10 وهذه هي الثوابت الخمسة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا