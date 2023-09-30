رئيس الوزراء: مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها تجربة تنموية سوى تجربة واحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 11:29 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الصين الدولة العظمى انخفضت معدلات الفقر بها بعد 22 سنة من الشغل المتواصل في برنامج التنمية الشاملة.. وتساءل مدبولى: "إحنا فين؟ .. اسمحولى أكون صادم لحضراتكم .. فيه كتاب صدر في 2012 بعنوان لماذا تفشل الأمم؟ .. وللأسف هذا الكتاب كان يعرض لماذا تنجح الدول ولماذا يفشل بعضها؟ وفى مقدمة الكتاب مصر كانت نموذج بأنها من الدول الفاشلة.

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: "مؤلف الكتاب اعتمد على أكاديميين مصريين، حيث قالوا إن سبب ما تعانيه مصر هو فشل الحكومة في الاستجابة لخدمات المواطن علشان يعيش عيشة أدمية، وأن مصر أغلب أرضها صحراء ومواردها الطبيعية مش كافية.. قالوا كمان نتيجة انهيار نظم التعليم الشخصية المصرية تأثرت سلبا.. وانتهى الكتاب بأن الدولة المصرية والقائمين عليها لم يكن لديهم إدراك لجعل الدولة مزدهرة.

تابع رئيس الوزراء: "مصر على مدار التاريخ لم تكتمل لها أى تجربة تنمية بخلاف تجربة محمد علي لأنها كتب لها الاستقرار مدة زمنية.. خلال آخر 30 سنة من نمو الاقتصاد المصري معندناش تجربة حقيقية تقول إيه الاتجاه اللى تاخده الدولة المصرية .