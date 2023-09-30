رئيس الوزراء: بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنعمل في كل حتة بكل المستويات بداية من محدودى الدخل وصولا إلى وفق المتوسط.. وتم القضاء على العشوائيات ودي كانت مشكلة كبيرة جدا.. تم بناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق.. المستوى العمرانى تطور مثل منطقة سور مجرى العيون وغيرها".