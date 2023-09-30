مدبولى عن فكرة العاصمة الإدارية: "مش بنعزل.. إحنا بنغير طريقة عمل الحكومة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول فكرة العاصمة الإدارية الجديدة: "إحنا مش بنعمل حي حكومي علشان نعزل نسيب وسط البلد ونيجي هنا.. إحنا بنغير طريقة عمل الحكومة.. بنبنى دولة جديدة جمهورية جديدة.. لازم بيئة ومناخ العمل في هذا المكان تشجع الموظف والمواطن المصرى على الإبداع والتقدم للدولة.. لازم نغير النمط القديم الموظف اللي قاعد قدامه.. كوم من الورق، وهو مش ظاهر ويقول للمواطن فوت علينا بكره".

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": لما اتعمل أحياء جديدة والتجمعات الكبيرة الكتلة الكبيرة كانت تنمو شرقا وعاوزين نستغل الحي الحكومى.. والبديل التاني شرق مدينة نصر ويبقا الموضوع على قد 800 فدان، واتقال إن ده الحل الأسهل .. والأول كان هيبقا محتاج في بنية أساسية ومواصلات .. تم اختيار موقع شرق مدينة نصر على قد إمكانية الدولة في هذا الوقت وكانت هتصل نفس المشكلة على مدى البعيد وطلع القرار ولم تنفذ الدولة أى شيء.. إحنا بنبنى دولة وبنبص على 100 سنة قدام.. كل الدول عملت عواصم جديدة أندونيسيا والأردن.