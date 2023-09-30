رئيس الوزراء: سنكون قادرين على إنتاج كل المنتجات البترولية العام المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي حقيقى لتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية، مشيرا إلى التوسع العام القادم على ستنتج مصر كل المنتجات البترولية "يبقا مفيش بنزين وسولار إلا من مصر وسنستمر فى استيراد الزيت الخام وسيكرر في مصر".

وحول المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل ، قال مدبولى تم بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه، حيث تم توصيل الغاز الى 8.2 مليون وحدة سكنية ليصل العدد الى 14.2 مليون وحدة في 2023 بتكلفة 39 مليار جنيه وتحويل 285 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.8 مليار جنيه وانشاء 747 محطة لتموين السيارات بالغاز بتكلفة 9 مليار جنيه.