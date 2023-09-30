وزيرة التخطيط: كثفنا الاستثمارات العامة وتؤكد: زادت لـ1.50 تريليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن: لتحقيق الأهداف وجودة حياة للمواطنين كان علينا تكثيف الاستثمارات العامة والتي زادت من 110 مليار جنيه في 2013 / 2014 وزادت تريليون و50 مليار جنيه هذا العام والخدمات التي يتلقاها المواطنين بالمحليات زادت إلى 38 مليار في الخطة الأخيرة هذا العام.

وأضافت:لدينا في الهدف الاساسى للتعليم وحققنا الاتاحة في التعليم الجامعى ووفرنا محافظة في كل محافظة وفقا لرؤية مصر 2030 لكن على مستوى التعليم قبل الجامعى والاستثمار الذى تم خلال السنوات الماضية على انشاء 120 ألف فصل حققنا رؤسية 2030 ورؤسة الدولة في تحقيق العدالة المكانية و35 % راحت لمحافظات الصعيد حوالى 60 ألف طالب ما كانش عندهم فصول ولم نستطع للوصول إلى الرؤية المستهدفة ووجود 35 طفل في كل فصل لأن ده محتاج حجم كبير من الاستثمارات.