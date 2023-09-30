هالة السعيد: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحقق توازنا ويحمي عمالنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن رؤية مصر 2030 هو المشروع الأكبر على مستوى العالم، واطلقنا حياة كريمة في أفريقيا علشان نقدر مع الدول العربية أنه يكون مثال يحتذى بيه في الدول الأفريقية.

وتابعت وزيرة التخطيط: لأول مرة يوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص حماية لعمالنا، وهذا يحقق توازن كبير للحفاظ على العمالة والمؤسسات، واشكر اتحادات القطاع الخاص واتحاد العمال، مضيفة: رفع كفاءة المؤسسات بند مهم في الرؤية وميكنة الرؤية فيها متابعة دقيقة للاستثمارات واطلقنا منظومتى أداء وبيان للحصول على بيانات الناتج المحلى بشكل دقيق.