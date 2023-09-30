الرئيس السيسي: مصر عملت محاولات كثيرة لتجاوز أزمات العجز في الموازنة ولم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 04:27 مساءً - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموازنة العامة للدولة منذ عام 1980 وحتى 2023، مضيفا أن ظروف البلد صعبة، وهذا لأنه منذ هذه المدة ليس الهدف الدفاع عن أنفسنا، ولكننا نقرر الواقع ومن ثم نقول للمواطنين الحكاية حتى نتخلص منها.

وأكد السيسي في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر حكاية وطن، أن الدولة تعاني من العجز منذ عام 1980، ولذلك “فإنني بقول ببساطة إن دخل مصر وإيرداها ليس قد المصروفات.. ده حال الدولة.. ده الإيراد وده الإنفاق.. وفيه جزء منه نعمله ازاي لازم زيادة الموارد.. واحنا بنعمل ده".

وأضاف أن مصر عملت محاولات كتيرة لتجاوز هذه الأزمة منذ عهد الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك ولم ننجح حتى الآن، ولم نحقق المعدل المطلوب، معلقا "فيه دول نموها سلبي المواليد قد الوفيات.. إحنا 25 مليون زادوا في الفترة من عام 2011 حتى الآن.. الـ 25 مليون دول.. الخطين عمرهما ما قربوا من بعض "خط الإيرادات والمصروفات".. تصور بقي في 2011 بتخسر 450 مليار دولار كأن مش ليهم تأثير".

وأشار إلى أن "كل أزمة تتعرض لها الدولة لها تداعيات، والدولة تدفع حتى الآن ثمن الـ450 مليار دولار اللي خسرتهم في 2011، ودول من اللحم الحى وأنت كمواطن عاوز تعيش"، مؤكدا أنه " لازم نفهم الحكاية حكاية بلدنا 43 سنة وهى كده عاوزين تخرجوا منها".

وأوضح: “كان في 5 ملايين مصري شغالين في المشروعات أيام كورونا، وأنا بقعد مع متخصصين موجودين معانا في المسئولية وبيبقى في تواصل مع خبراء نظرائهم في الجامعات”.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تستدين حتى سنة 1970، نتيجة تداعيات الحرب التي فرضت على مصر لتتجاوز أزمة الحرب والسعي في الحصول على موارد عن طريق الاستدانة، مشيرا إلى أن الدولة ظلت لسنوات عديدة تعاني من العجز.

فعاليات مؤتمر حكاية وطن

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويعقد مؤتمر "حكاية وطن " اليوم السبت خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.