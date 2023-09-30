أخبار مصرية

الرئيس السيسي عن الوضع الاقتصادى: بنعرف الناس الحكاية علشان نتخلص من الأزمة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكل الموازنة العامة للدولة من عام 1980 وحتى الآن، قائلا: "ليه ظروفنا صعبة.. ظروفنا صعبة دائما.. بنقول من سنة 80 مش الهدف الدفاع عن نفسنا.. بنقرر واقع ونقول للناس إيه الحكاية.. بنقول الحكاية علشان لازم نتخلص منها".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة "الاقتصاد"، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" المقام في العاصمة الإدارية الجديدة: "لما هي دولة من سنة 80 لغاية دلوقتي دائما عندها عجز.. الدكتور معيط اتكلم في حاجات كتير أوي.. الاقتصاديين يستوعبوا الكلام ده.. بقول للمواطن ببساطة دخلي "دخل مصر وإيراد مصر".. مش قد مصروف مصر".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا