وزير المالية: على مدار 43 سنة هناك عجز يضاف إلى الدين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: هناك فجوة وعجز على مدار 43 سنة فى مصروفاتنا وإيراداتنا، والعجز كل سنة موجود ويضاف إلى الدين ليس من اليوم ويمكن اليوم يتم بناء بنية تحتية.

وأضاف: خلال 43 سنة مضت ما عدا دول حرب الخليج التى رفعت منها الديون وأكثر سنوات عملنا فيها عجز كانت 2013 / 2012، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل وبرغم كوفيد نزل العجز صحيح هذا العام متأثرين لأن أسعار الفائدة المحلية والعالمية عالية وسنبدأ في النزول مرة أخرى في 2024.