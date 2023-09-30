أخبار مصرية

الرئيس السيسى: "مستعد أتكبد ثمن بناء مصر حتى وإن كان موتي"

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "في 2014 واحد قالي إنت أيقونة مصر..إنت بطل مصر أوعى تخش فى المسؤولية .. أصل بعد كده هيقطعوك، ..معقبا: " رديت عليه وقلت له لو كان بناء الدولة هيخليهم مش يقطعوني لا كمان يموتوني، أنا هعملها وأخش".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023،:" بفكر الدكتور معيط في 2014 وأول زيادة في تخفيض دعم الوقود في 2014 والناس قالت عمل كده ازاى؟ ويعمل كده في نفسه؟.. اوعوا تفتكروا إن جاي أقدم نفسي ليكم؟.. لا لا .. لا ده لا يليق خالص.".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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