الرئيس السيسي: لازم نعرف الناس الوضع الاقتصادى.. والدولة تدخلت لحل الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن وضع المعاشات، قائلا: "في حل مسألة المعاشات.. فيه دعم كبير لا يناسب مع فكرة المعايير، الفلوس اللى اتاخدت من المعاشات رقم كبير.. لما أكون عاوز أوضح النقطة دي.. أقول إن الرقم ده ثابت في مكانه في البنوك وبالفوائد والمتوسط 10 %.. الموضوع ده قعد كام سنة.. الموضوع ده كان في 2005.. الـ 600 مليار يبقي 1200 مليار بعد 10 سنوات.. طيب حد قال إن المنظومة والدراسات الاكتوارية وحجم المعاشات.. تحقق حتي مع إدارة المعاشات".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: "الرقم اللى هندفعه 45 تريليون جنيه علشان تراجع الإداء الإدارى للدولة.. والمسألة مين هيتحمل.. موازنة الدولة لغاية 50 سنة.. نقول تريليون فى السنة.. لازم نعرف الناس عن الوضع الاقتصادي.. الدولة تدخلت في الحل".