الرئيس السيسي: "إحنا بنصلح مسار صعب قوى.. وكل ما تصمدوا الأزمات هتعدى"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 05:25 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: إحنا بنصلح مسار مش هقول إحنا مش مسؤولين عنه.. لا مسار صعب قوي.. مسار السياسات التي تستهدف الاستمرار.. يعني يبقا قاعد هنا على طول يعني؟ .. لا والله اللى إحنا بنعمله لا يتناسب مع هذه السياسات خالص".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023،: عاوزين تعيشوا في أي دولة ؟.. ده اللى بيربي وعنده أسرة فيها 2 و3 وعاوز يجوزهم بيتحمل ويعاني وبيعمل جمعيات علشان يربيهم.. أنا بتكلم على الناس البسيطة.. عاوزين تخلوا مصر تبقا دولة ذات شأن كده يعني؟.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هو إحنا فيه مغامرة واحدة دخلنا بيكم فيها؟ .. بتعتبروا التنمية مؤامرة .. والبناء مؤامرة والإصلاح مغامرة.. متختزلوش القضية بتاع بلدنا وما تفرجوش الناس علينا .. اصمدوا وحولوا الظروف القاسية اللى إحنا فيها إلى منحة .. وكل ما تصمدوا كل ما هتعدي زي ما عدت الكوفيد".