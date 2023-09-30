الرئيس السيسي لوزيري التخطيط والمالية: «كان فيه حوار وطني كنت أتمنى مشاركتكما به»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 05:25 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: الدول ما بتجيش كده، النماذج الموجودة كلها تضحيات كوريا سنغافورة والصين، مش بس الناس بتعانى تضحيات بالعمل الناس بتعمل ولا تأخذ شيئا.

ووجه حديثه لوزير المالية ووزيرة التخطيط: أنا أتصور أنكم محتاجين تتكلموا كتير مع الناس وكنت أتمنى مشاركتكم في الحوار الوطنى أكثر من كده بكثير، ومساهمتكم في الكلام تكون أكتر من كده بكتير، نستفيد من الرؤى والتوجيهات، والدكتور أحمد جلال كان بيتكلم عن أسلوب علاج وحل المسألة وإحنا محتاجين الكلام ده مش ترف ولا مجاملة احنا محتاجين نسمع بعض ونتكلم مع بعض بجد.

علشان كده قولت ياريت يكونوا معانا لأن التليفزيون مش كل حاجة تسمعوا الكلام ده وتعرفوا 2011 عملت في بلدكم إيه، و2013 عملت في بلدكم ايه والجهل عمل في بلدكم ايه، والله كنت بقولهم يا جماعة البلد دى هتضيع كده محدش يعمل في بلده كده خلوا الناس تنزل تشوف شغلها محدش يعين مليون ونصف في الجهاز الإدارى للدولة وتزود المرتبات، بلد المؤشر بتاعها بقاله 43 سنة كده وتعمل فيها كده، ويقولك إحنا هنحكم بالله ياه بالله ده محدش يحكم بالله إلا أما يكون في السماء ده لو يعرف ربنا فعلا.