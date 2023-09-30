السيسي: خصصنا 30 مليون متر أرض صناعية للمستثمرين.. ونسبة الإنجازات بها لم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قطاع الصناعة كان من أوليات الدولة المصرية منذ البداية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته منذ قليل في جلسات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: خصصنا على مدار الأعوام الماضية 30 مليون متر أرض صناعية للمستثمرين ونسبة الإنجازات بها لم تتجاوز 10%.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن مشاركة الوزراء خلال الفترة الماضية في جلسات الحوار الوطني، معلقًا: أنا أتصور أنكم محتاجين تتكلموا كتير مع الناس، وكان فيه الحوار الوطني كنت أتمنى مساهمتكم ومشاركتكم فيه تكون كتير، وليهم زملاء كانوا بيقولوا كلام مهم جدًا، زي الدكتور أحمد جلال واللي حط حلول للأزمة.. وده هدف الحوار الوطني إننا نسمع بعض ونناقش بعض.